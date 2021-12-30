Названы опасные сочетания блюд на новогоднем столе

Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева в беседе с агентством «Прайм» назвала опасные сочетания блюд на новогоднем столе.

По ее словам, употребление алкогольных напитков вместе с большим количеством жирной пищи может спровоцировать острый панкреатит. Чтобы избежать этого, специалист посоветовала ограничить заправку салатов майонезом, заменив его на нежирную сметану или йогурт.

Также диетолог посоветовала не делать много салатов. «Употребление большого количества разнообразных блюд за одну новогоднюю ночь тяжело для пищеварения и является фактором риска», — сказала она.

Михалева добавила, что при приготовлении салата оливье лучше заменить колбасу куриным филе, а для селедки под шубой выбрать не самую жирную сельдь и ограничить майонез. Также она посоветовала отказаться от жирных десертов.

Ранее россиян предупредили о подорожании новогоднего стола. Экономисты Масленников и Марголин сообщили о подорожании конфет, шампанского, свежих фруктов, овощей, красной рыбы и икры. Прогнозируется также подорожание сырокопченых и сыровяленых колбасах (на 10-15 процентов), а также яиц.

