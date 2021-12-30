Обвиняемого в убийстве трех студенток в Гае оставили под стражей до весны

В Оренбургской области суд оставил в СИЗО до 30 марта Александра Лазарева, обвиняемого в изнасиловании и убийстве трех студенток медицинского колледжа в Гае. Об этом в четверг, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Лазареву также вменяются повреждение чужого имущества и угон автомобиля. 9 ноября стало известно, что Лазарев признался в совершении еще одного преступления. Он сообщил следователям, что изнасиловал еще одну девушку сразу после освобождения из колонии в июле 2020 года. Сотрудники правоохранительных органов ничего не знали о случившемся, поскольку потерпевшая не подавала в полицию заявления о случившемся.

Тройное убийство было совершено в ночь на 30 сентября. Тела девушек в возрасте от 17 до 19 лет были обнаружены утром на улице Молодежная в городе Гай. Две погибших были в квартире, третья — во дворе.

Лазарев ранее был судим за убийство, совершенное в Орске в 2012 году. Отсидев девять лет и четыре месяца, он вышел на свободу летом 2020 года. Истинные мотивы убийства студенток на данный момент не установлены. 5 октября 2021 года суд санкционировал арест Лазарева. Его на два месяца поместили в изолятор.