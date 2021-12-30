Вассерман оценил предложение лишать оппозиционеров российского гражданства

Публицист, телеведущий и депутат Госдумы Анатолий Вассерман оценил предложение парламентария Александра Хинштейна лишать оппозиционеров российского гражданства за «ненависть к стране и народу». Своим мнением он поделился в разговоре с «Радио 1».

Вассерман заявил, что у предложения Хинштейна есть один неустранимый недостаток. По мнению публициста, такое понятие, как «ненависть к стране», невозможно формализовать.

«В общем-то большая часть тех, кто, на мой взгляд, действительно ненавидит страну, говорят, что они как раз очень любят страну, хотят сделать ее чем-то лучше и всего лишь критикуют ее недостатки», — рассказал он.

Также Вассерман прокомментировал законопроект о гражданстве, который президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы. Он назвал правильным предложение главы государства не включать инвесторов в категории лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.

«Я от лица фракции "Справедливая Россия — За правду" голосовал против этого по принципу "Родиной не торгуют"», — отметил публицист. Как уточнил Вассерман, исторический опыт и экономическая теория доказывают, что иностранные инвестиции в долгосрочной перспективе вредны для страны, так как инвестор действует в интересах своей родины.

В конце декабря Хинштейн выступил с предложением добавить основание для лишения российского гражданства. По его мнению, лишать гражданства следует также оппозиционеров, которые негативно высказываются в отношении России и своего народа.

29 декабря Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает введение института прекращения гражданства России. В пояснительной записке отмечается, что процедура прекращения гражданства вводится вместо действующего сегодня порядка отмены решений о выдаче российского паспорта. Помимо этого, законопроект предполагает создание единого механизма добровольного отказа от гражданства и передает МВД полномочия по рассмотрению соответствующих решений.