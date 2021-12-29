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В Госдуме предложили добавить основание для лишения российского гражданства

Депутат Госдумы Хинштейн оппозиционерам: зачем вам паспорт, если ненавидите страну и народ
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил добавить основание для лишения российского гражданства. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Он назвал инициативу президента России правильной и нужной, а также предложил лишать гражданства еще и тех, кто «получил его по праву рождения».

«Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?» — написал депутат.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявлял, что новый законопроект полностью соответствует конституции.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, который предусматривает введение института прекращения гражданства страны. Как отмечается в пояснительной записке, процедура прекращения гражданства страны вводится вместо существующего сейчас порядка отмены решений о выдаче российского паспорта. Законопроект также предполагает создание единого механизма добровольного отказа от гражданства и передает МВД полномочия по рассмотрению соответствующих решений. Сейчас решение данных вопросов находится в ведении президента.

Марина Совина
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