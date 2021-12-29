Путин предложил ввести в России институт прекращения гражданства

Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, который предусматривает введение института прекращения гражданства страны. Документ размещен в электронной базе парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, процедура прекращения гражданства страны вводится вместо существующего сейчас порядка отмены решений о выдачи российского паспорта.

Законопроектом также предлагается создать единый механизм добровольного выхода из гражданства, передав МВД полномочия по рассмотрению соответствующих решений. Сейчас решение данных вопросов находится в ведении президента.

Ранее сообщалось, что проект нового базового закона «О гражданстве Российской Федерации» предлагает предоставить главе государства больше полномочий по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение гражданства страны.