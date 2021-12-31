Большунов завоевал серебро в масс-старте «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в масс-старте на 15 километров свободным стилем в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Победителем гонки стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Он преодолел дистанцию за 32 минуты и 26,4 секунды. Россиянин финишировал вторым в 13,4 секунды от него. Третьим стал норвежец Шюр Рете с отставанием в четыре секунды.

В десятке лучших финишировал еще один россиян. Иван Якимушкин занял десятое место.

29 декабря Большунов также выиграл серебро в классической гонке на 15 километров с раздельным стартом в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде. Победителем гонки стал финский лыжник Ийво Нисканен.