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Перепутавший финиш и лишившийся медали российский биатлонист объяснился

Биатлонист Латыпов заявил, что задумался на финишном створе гонки Кубка мира в Эстерсунде

Фото: Kalle Parkkinen / Globallookpress.com

Российский биатлонист Эдуард Латыпов объяснил свою ошибку в ходе индивидуальной гонки на 20 километров на этапе Кубке мира в шведском Эстерсунде. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что в тот момент он задумался и сосредоточился на чем-то другом, а важное упустил. Латыпов объяснил, что это хорошо для него, так как он получил новый опыт. «Бывает, что сосредотачиваешься на какой-то одной вещи, а что-то важное упускаешь. Такие моменты помогают тебе становиться сильнее. Это очень хорошая тренировка», — подчеркнул биатлонист.

Инцидент произошел 27 ноября. 27-летний спортсмен перепутал финишные створки на последнем круге. Вместо финишного створа Латыпов отправился на огневой рубеж. Из-за ошибки он потерял время и утратил шансы на медали в гонке. В итоге он занял седьмое место.

Логинов — бронзовый медалист чемпионата мира 2021 года и серебряный призер первенства Европы 2020 года.

Анастасия Борисова
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