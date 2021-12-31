Мировой энергетический кризис объяснили неумелой политикой Запада и Китая

Энергетический кризис, с которым столкнулись страны мира в 2021 году, в значительной степени объясняется неумелой политикой и ошибками властей, пишет Foreign Policy. Сложившаяся ситуация, по мнению издания, будто бы отбросила мир в 1970-е годы.

В результате проблемы возникли и на Западе, пошедшему по пути либерализации энергорынка, и в Китае. Так, Европа столкнулась с рекордным ростом цен на энергоносители, в Великобритании опустели автозаправки, в США резко подорожал бензин, а Китаю пришлось пойти на отключение электричества. Пекин пять лет убеждал мир в том, что серьезно подходит к «зеленому» энергетическому переходу, однако обнаружил все преимущества дешевого угля сразу же, как только столкнулся с его нехваткой. Перебои с поставками энергии вызвали хаос на заводах не только в Китае, но и по всему миру, что дополнительно усугубило проблемы в цепочках поставок в пандемию. Некоторым предприятиям пришлось ограничить или остановить работу.

В целом возникновению кризиса способствовал целый ряд событий. Так, восстановление экономики после пандемии оказалось неожиданно резким, что привело к серьезному дисбалансу спроса и предложения — с предсказуемым результатом. Внесла свой вклад и погода: низкие температуры заставили нарастить потребление газа, затишье не позволило выработать достаточно энергии на ветряных станциях, а наводнения помешали добыче угля.

В Европе цены на газ достигли в декабре исторического рекорда, превысив отметку в 2150 долларов за тысячу кубометров. Цена позднее пошла на спад и к 31 декабря опустилась примерно до 800 долларов. Китай столкнулся с дефицитом энергии на фоне нехватки угля, отчасти связываемой с планами Пекина по декарбонизации экономики.