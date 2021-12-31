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Цена газа в Европе установила рекорд

Цена газа на европейской бирже установила рекорд, упав до минимальных с ноября значений

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Цена газа на европейской бирже ICE установила в ходе торгов 31 декабря рекорд, опустившись до минимального значения с ноября. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации фьючерс на мегаватт-час газа с поставкой в феврале стоил 67,8 евро. Таким образом, тысяча кубометров газа стоила 808,2 доллара. Снижение за последние сутки составило 22,3 процента.

Котировки TTF1! от TradingView

Осенью 2021 года Европа столкнулась с газовым кризисом. Из-за перебоев в поставках, низких уровней заполненности европейских хранилищ и высокого спроса из-за низких температур цена газа резко росла на протяжении нескольких недель.

На пике цена тысячи кубометров газа превышала 2100 долларов. Однако затем котировки пошли на спад, в том числе из-за перенаправления танкеров со сжиженным природным газом (СПГ), следовавших в Азию, к европейским портам.

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Платон Щукин
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