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Футболиста «Манчестер Сити» избили и ограбили в собственном доме

Футболист «Манчестер Сити» Жоау Канселу заявил, что грабители избили его и ограбили в доме

Кадр: @jpcancelo

Четверо грабителей напали на футболиста «Манчестер Сити» Жоау Канселу в собственном доме. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

Канселу заявил, что злоумышленники отобрали все его драгоценности и избили его. Он прикрепил к посту фотографию, на которой видны раны на его лице. «Я не знаю, как можно быть такими подлыми. После стольких препятствий в моей жизни это просто еще одно, которое я преодолею. Крепкий и сильный, как всегда», — написал футболист.

Канселу перешел в «Манчестер Сити» в 2019 году из итальянского «Ювентуса». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 19 матчах Английской премьер-лиги и забил один мяч.

14 декабря защитник лиссабонской «Бенфики» и сборной Аргентины Николас Отаменди стал жертвой ограбления. Футболист находился дома, когда на него напали неизвестные. Преступники связали Отаменди и затянули на его шее ремень, все это происходило на глазах жены и сына спортсмена. Грабители забрали драгоценности, часы и наличные на сумму в 300 тысяч евро.

Анастасия Борисова
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