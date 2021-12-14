Футболиста сборной Аргентины ограбили дома на глазах у семьи
Защитник лиссабонской «Бенфики» и сборной Аргентины Николас Отаменди стал жертвой ограбления. Об этом сообщается на сайте португальского клуба.
По информации Marca, футболист находился дома, когда на него напали неизвестные. Преступники связали Отаменди и затянули на его шее ремень, все это происходило на глазах жены и сына спортсмена. Грабители забрали драгоценности, часы и наличные на сумму в 300 тысяч евро.
Отмечается, что Отаменди и его семья чувствуют себя хорошо, несмотря на случившееся. Полиция уже занялась поисками грабителей.
Отаменди известен по выступлениям за английский «Манчестер Сити» и португальский «Порту». В составе англичан он дважды становился чемпионом страны и завоевал Суперкубок. Вместе с «Порту» защитник выиграл Лигу Европы и трижды побеждал в первенстве Португалии. Также на его счету победа в Кубке Америки со сборной Аргентины.