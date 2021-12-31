Панин назвал бойцов MMA животными и высмеял Нурмагомедова с Макгрегором

Российский актер Алексей Панин во время пресс-конференции промоушена «Наше Дело» высказался о бойцах смешанного стиля (MMA). Запись доступна на канале в Rutube.

Панин высмеял поединки россиянина Хабиба Нурмагамедова и ирландца Конора Макгрегора и назвал их дракой животных. «Они убивают друг друга. Люди, которые не чувствуют жалости к другому человеку, — они животные», — посчитал артист.

Панин проведет бой по правилам бокса в клетке поп-ММА «Нашего Дело». Его оппонентом станет актер и певец Никита Пресняков.

В рамках промоушена актер Никита Джигурда победил депутата Госдумы Виталия Милонова и телеведущего Отара Кушанашвили, но проиграл блогеру Александру Шпаку.