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Джигурда проиграл нокаутом в промоушене фрик-поединков

Артист Никита Джигурда проиграл в поединке против бодибилдера Александра Шпака

Кадр из промо-ролика «Наше дело»

Российский артист Никита Джигурда проиграл нокаутом в фрик-поединке против бодибилдера и блогера Александра Шпака. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

60-летнего актера Шпак нокаутировал во втором раунде. Схватка прошла под эгидой промоушена «Наше дело» по правилам бокса.

Таким образом, Шпак прервал победную серию Джигурды, которая насчитывала два поединка. Сперва эпатажный артист одолел депутата Виталия Милонова. Затем он отправил в нокаут журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили. В этом поединке Джигурду поддержала бывшая балерина Анастасия Волочкова.

Джигурда уже принимал участие в боксерских поединках для знаменитостей. Актер был одним из участников шоу на «Первом канале» «Король ринга».

Николай Костюков
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