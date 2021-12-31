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Экс-посол США в Киеве допустил ограничение военных учений Запада на Украине

Экс-посол США Пайфер: Вашингтон примет некоторые условия РФ по гарантиям безопасности
Стивен Пайфер

Стивен Пайфер. Фото: Hennadii Minchenko/ Globallookpress.com

Бывший посол США в Киеве, сотрудник американского Брукингсого института Стивен Пайфер заявил, что Вашингтон примет некоторые условия России по гарантиям безопасности, в частности допускается ограничение военных учений Запада на Украине. Слова дипломата приводит Associated Press.

Он указал, что для этого Москве следует серьезно настроиться на переговоры. В тоже время ключевые члены НАТО дали понять, что в ближайшее время не планируют расширение альянса.

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«Предлагаемый в проекте договора запрет на любую военную деятельность НАТО в Украине, Восточной Европе, на Кавказе или в Средней Азии является чрезмерным, но некоторые меры по ограничению военных учений и действий на взаимной основе могут быть возможны», — уточнил Пайфер.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Байден обсудили вопрос обеспечения гарантий безопасности со стороны США. Стороны договорились продолжать диалог, в целом американский коллега серьезно и логично отреагировал на точку зрения российского лидера, а тот в свою очередь несколько раз подчеркнул основные положения, которых придерживается Москва.

Разговор между российским и американским лидерами начался в 15.35 по вашингтонскому времени (23.35 мск) в четверг, 30 декабря, и завершился в 16.25 (00.25 мск пятницы, 31 декабря), сообщили в Белом доме. В общей сложности диалог продолжался 50 минут. По словам Ушакова, стороны «субстантивно поговорили», были затронуты основные темы.

Марина Совина
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