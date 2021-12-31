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Осужденная за коррупцию экс-президент Южной Кореи вышла на свободу

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе вышла на свободу после решения властей о помиловани

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе, осужденная за коррупцию, вышла на свободу после решения властей о помиловании. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Экс-президент провела четыре года и девять месяцев в тюремном заключении. Решение о помиловании было принято по гуманитарным соображениям с учетом состояния ее здоровья. В 2019 году Пак Кын Хе была сделана хирургическая операция на плече, а в 2021 году бывшего президента несколько раз госпитализировали из-за хронических болей в плече и позвоночнике.​​​​​​

Куда отправится бывшая глава государства после освобождения, неизвестно. Дом, в котором она жила, продали. На Пак Кын Хе распространяется право на государственную защиту, но другие привилегии ей не положены.

Президентские полномочия Пак Кын Хе были приостановлены в 2017 году в результате процедуры импичмента. Ее обвинили в коррупции и в апреле 2018 года приговорили к лишению свободы. Прокуратура требовала для нее 30 лет тюремного заключения и штрафа в размере 118,5 миллиарда вон (около 95 миллионов долларов). Суд приговорил ее к 24 годам заключения и штрафу в примерно 95 миллионов долларов.

Издание South China Morning Post отмечает, что все последние южнокорейские президенты попадали в тюрьму после окончания своих сроков.

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Варвара Кошечкина
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