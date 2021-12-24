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Южная Корея помиловала осужденную за коррупцию экс-президента

Власти Южной Кореи помиловали бывшего президента Пак Кын Хе, осужденную за коррупцию

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Власти Южной Кореи помиловали бывшего президента Пак Кын Хе, осужденную за коррупцию. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Соответствующее решение принято по гуманитарным соображениям с учетом состояния ее здоровья. В 2019 году Пак Кын Хе была сделана хирургическая операция на плече, а в 2021 году бывшего президента несколько раз госпитализировали из-за хронических болей в плече и позвоночнике.​​​​​​

Президентские полномочия Пак Кын Хе были приостановлены в 2017 году в результате процедуры импичмента. Ее обвинили в коррупции и в апреле 2018 года приговорили к лишению свободы. Прокуратура требовала для нее 30 лет тюремного заключения и штрафа в размере 118,5 миллиарда вон (около 95 миллионов долларов). Суд приговорил ее к 24 годам заключения и штрафу в примерно 95 миллионов долларов.

Издание South China Morning Post отмечает, что все последние южнокорейские президенты попадали в тюрьму после окончания своих сроков.

Марина Совина
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