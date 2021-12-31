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Обилие травм в группе Тутберидзе объяснили

Министр спорта Матыцин о травмах в группе Тутберидзе: во главе всего встает результат

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о травмах в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Его слова приводит ТАСС.

Матыцин заявил, что нагрузки в фигурном катании колоссальны, поэтому спортсменки получают повреждения. «В "Хрустальном" огромный поток, жесткий режим конкуренции и при этом супермотивация. В какой-то момент здоровье уже перестает быть приоритетом, когда во главе всего встает результат», — объяснил министр.

Три фигуристки группы Тутберидзе — Дарья Усачева, Александра Трусова и Алена Косторная — получили травмы в текущем сезоне. Из-за этого Усачева и Косторная не смогли принять участие в чемпионате России и остались без места в сборной России.

На предстоящем чемпионате Европы российскую команду представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Соревнования пройдут с 10 по 16 января.

Анастасия Борисова
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