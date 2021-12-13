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Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы

Российская фигуристка Алена Косторная не выступит на чемпионате России из-за травмы

Фото: Ольга Бенар / РИА Новости

Фигуристка Алена Косторная получила травму и пропустит чемпионат России, который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

Подробностей о повреждении Косторной не сообщается. 18-летняя спортсменка не выступит на турнире, по итогам которого будет сформирован состав сборной России на предстоящем чемпионате Европы.

Чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря. ЧЕ состоится в Эстонии и запланирован на 10-16 января 2022 года.

Косторная тренируется под руководством российского тренера Этери Тутберидзе. На ее счету золото чемпионата Европы. Также она дважды становилась бронзовой призеркой национального чемпионата и вице-чемпионкой России.

Николай Костюков
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