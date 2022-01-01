Названо преимущество сборной России в стыковом матче ЧМ с Польшей

Двукратный чемпион России и бывший защитник сборной России по футболу Дмитрий Сенников назвал преимущества национальной команды в стыковом матче в отборе на чемпионат мира-2022 с Польшей. Об этом он рассказал ТАСС.

«Шансы сборной России увеличились. Смена тренера у соперника — это всегда на пользу. У них очень мало времени, чтобы что-то поменять или изменить», — заявил Сенников. Он отметил, что от всей польской команды будет зависеть, как быстро они смогут перестроиться.

«У сборной России уже есть определенная сыгранность, тренерский штаб стабилен, мы играем дома, так что считаю, что это нам на руку», — отметил Сенников. Он подчеркнул, что польская команда по силам примерно равна российской.

29 декабря главный тренер сборной Польши Паулу Соуза покинул пост. На данный момент на должность никто не назначен.

В полуфинальном матче сборная России и сборная Польши встретятся на московском стадионе «Лужники». В случае успеха российская команда во втором стыковом мачте сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.