На Украине рассказали об «опасном звонке» для Зеленского

Телефонный разговор президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным без предварительной консультации с Киевом является «опасным звонком» для главы Украины Владимира Зеленского. Об этом украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик написал в своей статье для издания «Главред».

По его словам, важно, чтобы мировые лидеры обращали внимание на позицию Украины, а не ставили ее перед фактом уже принятых решений. При этом беседа Байдена с Путиным без обсуждения с украинскими властями означает, что Вашингтон не видит в Киеве надежного партнера и субъекта, объяснил эксперт. Политолог также подчеркнул, что это вина украинского руководства, так как оно не смогло доказать свою важность, а также создало для Байдена «токсичную позицию».

Помимо этого, Кулик заявил, что предстоящий телефонный разговор Байдена с Зеленским, который намечен на 2 января, привязан уже привязан к переговорам главы США с Путиным, и будет посвящен стратегической стабильности. Он отметил, что это «должно было бы напрячь» украинское руководство.

Телефонный разговор между Путиным и Байденом состоялся в четверг, 30 декабря. Он начался в 15.35 по вашингтонскому времени (23.35 мск) и завершился в 16.25 (00.25 мск пятницы, 31 декабря), заявили в Белом доме. В общей сложности диалог продолжался 50 минут. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, стороны «субстантивно поговорили», были затронуты основные темы.

