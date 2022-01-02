Капризов установил рекорд НХЛ в 21-градусный мороз

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заработал три очка за результативность в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луис Блюс». Результаты доступны на сайте лиги.

Для россиянина этот гол стал 40-м за клуб. Таким образом, Капризов установил рекорд «Миннесоты», забросив быстрее всех 40 шайб. Для этого ему потребовалось 86 матчей. В матче победили «Сент-Луис Блюс» со счетом 6:4.

Встреча прошла в рамках «Зимней классики»-2022, когда команды играют на открытом воздухе. Температура в Миннеаполисе на момент начала игры составила минус 21 градус.

21 декабря Капризов установил еще один рекорд клуба. Теперь в активе Капризова 36 очков за результативность (12 голов и 24 передачи) в стартовых 30 играх сезона. Предыдущее достижение принадлежало Мариану Габорику, который в сезоне-2007/2008 за 30 встреч набрал 34 балла.