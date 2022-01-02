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Украинского футболиста затравили за пост с новогодним поздравлением Путина

На Украине футболиста Мищенко раскритиковали за размещение новогоднего обращения Путина
Олег Мищенко

Олег Мищенко. Кадр: Амкар Пермь/ YouTube

На Украине бывшего футболиста сборной страны и экс-игрока российского клуба «Амкар» Олега Мищенко затравили за то, что он разместил на своей странице в Instagram новогоднее обращение президента России Владимира Путина и поздравил россиян. Издание «Главред» назвало его поступок «позором».

Спортсмен подписал видеозапись фразой «С Новым годом, братья!», адресовав его коллегам из России по клубу. Его страница в настоящее время в закрытом доступе, но видео и скриншот распространяют СМИ.

Как отмечает ТСН, Мищенко «оскандалился» подобным поступком. «И теперь остается вопрос — кто кому брат?» — прокомментировал публикацию портал «Новини LIVE». Сам футболист пока никак не отреагировал на ситуацию.

Ранее бывший полузащитник «Амкара» Олег Мищенко признался, что не жалеет, что покинул чемпионат Украины и отправился в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Он также отметил, что поддерживает украинских игроков, которые согласились на переход в российские клубы.

Марина Совина
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