В России призвали ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базы «Миротворца»

В России призвали ЮНИСЕФ отреагировать на внесение данных детей в базы украинского сайта «Миротворец». Такие требования высказал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В качестве примера дипломат привел историю Фаины Савенковой из Луганской народной республики, которая неоднократно жаловалась в международные организации. Он добавил, что 13-летняя девушка — не единственная несовершеннолетняя, чья личная информация оказалась на указанном ресурсе.

Полянский отметил, что на «Миротворец» попал ровесник Савенковой, чьи родители переехали в Донбасс. «Собственно, в этом, судя по записи на сайте, и состоит его преступление. Таким образом, наши майданутые соседи продолжают воевать с детьми и угрожать их жизни и здоровью и делают это открыто и безнаказанно, не опасаясь ни внутреннего, ни международного осуждения», — подчеркнул первый зампостпреда.

Дипломат указал, что данные ребенка будут переданы в ЮНИСЕФ, после чего Россия потребует конкретных шагов и оценок, чтобы позиционировать действия Украины с точки зрения международных обязательств.

Ранее стало известно, что на созванном Россией неформальном заседании Совбеза ООН заслушали видеообращение 13-летней девочки из Луганска Фаины Савенковой, попавшей в базу данных сайта «Миротворец». Девушка, в частности, пожаловалась, что подверглась травле со стороны сайта и ряда украинских СМИ после того, как оказалась в списке лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины.