Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В России призвали ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базы «Миротворца»

Дипломат Полянский: РФ потребует от ЮНИСЕФ реакции на внесение детей в базы «Миротворца»

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

В России призвали ЮНИСЕФ отреагировать на внесение данных детей в базы украинского сайта «Миротворец». Такие требования высказал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В качестве примера дипломат привел историю Фаины Савенковой из Луганской народной республики, которая неоднократно жаловалась в международные организации. Он добавил, что 13-летняя девушка — не единственная несовершеннолетняя, чья личная информация оказалась на указанном ресурсе.

Материалы по теме:
«Кризис наступит к весне» Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?
«Кризис наступит к весне»Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?
7 октября
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря

Полянский отметил, что на «Миротворец» попал ровесник Савенковой, чьи родители переехали в Донбасс. «Собственно, в этом, судя по записи на сайте, и состоит его преступление. Таким образом, наши майданутые соседи продолжают воевать с детьми и угрожать их жизни и здоровью и делают это открыто и безнаказанно, не опасаясь ни внутреннего, ни международного осуждения», — подчеркнул первый зампостпреда.

Дипломат указал, что данные ребенка будут переданы в ЮНИСЕФ, после чего Россия потребует конкретных шагов и оценок, чтобы позиционировать действия Украины с точки зрения международных обязательств.

Ранее стало известно, что на созванном Россией неформальном заседании Совбеза ООН заслушали видеообращение 13-летней девочки из Луганска Фаины Савенковой, попавшей в базу данных сайта «Миротворец». Девушка, в частности, пожаловалась, что подверглась травле со стороны сайта и ряда украинских СМИ после того, как оказалась в списке лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Китае назвали пугающую США особенность российского «Сармата»
Британским военным приказали имитировать активность у границ с Россией
В России призвали ЮНИСЕФ отреагировать на внесение детей в базы «Миротворца»
На Украине заявили о наивысшем показателе экспорта с 2012 года
Невролог предупредила 30-летних россиян о риске инсульта
Найден угнанный в Ленобласти мобильный пункт вакцинации
Неизвестные совершили покушение на премьера Гаити возле храма
Водитель такси избил девушку за хлопок дверью и наехал на нее на автомобиле
Асмус обратилась к Харламову с посланием
В еще одном российском регионе выявили омикрон-штамм
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter