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Ямайка отказалась выдавать Гаити главного подозреваемого в убийстве президента

Ямайка отказалась выдавать подозреваемого в убийстве президента Гаити колумбийца Паласиосе

Фото: Adrees Latif / Reuters

Власти Ямайки отказались выдавать Гаити колумбийца Марио Антонио Паласиоса, одного из главных подозреваемых в убийстве президента республики Жовенеля Моиза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

Задержанного в октябре гражданина Колумбии депортируют 3 января на родину.

Уточняется, что в конце октября руководство Гаити направляло официальный запрос на выдачу Паласиоса.

В ноябре 2021 года турецкие власти арестовали на территории страны подозреваемого Самира Хандаля, представляющего большой интерес по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Хандаля по этому делу разыскивал Интерпол. Его задержали в аэропорту Стамбула во время пересадки: он летел из США в Иорданию через Турцию.

На резиденцию Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев. 22 июля выяснилось, что некоторые из убийц проходили американскую программу военной подготовки.

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Марина Совина
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