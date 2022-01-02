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Сборная России одержала победу над французами в первой встрече Кубка ATP

Российские теннисисты Сафиуллин и Медведев победили французов на групповом этапе Кубка ATP

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / Reuters

Сборная России одержала победу над командой Франции в первом матче группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Результаты доступны на сайте турнира.

Россияне оказались сильнее со счетом 2:1. Сначала Ринат Сафиуллин одержал победу над Артуром Риндеркнехом (2:6, 7:5, 6:3), затем Даниил Медведев проиграл Уго Умберу (7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7)). В третьей встрече Медведев и Сафиуллин обыграли Эдуара Роже-Васслена и Фабриса Мартена со счетом 6:4, 6:4.

В следующем матче россияне встретятся с австралийцами. Встреча пройдет 4 января.

5 декабря прошлого года сборная России выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет, обыграв команду Хорватии. Сначала Андрей Рублев одержал победу над Борно Гойо — 6:4, 7:6 (7:5), а затем Медведев — над Марином Чиличем (7:6, 6:2). В полуфинале сборная России оказалась сильнее немцев.

Анастасия Борисова
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