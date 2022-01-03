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Хоккеисты в Новокузнецке устроили массовую драку на льду

Молодые хоккеисты в Новокузнецке подрались на льду

Видео: @kemerovo001

Молодые хоккеисты устроили массовую драку во время матча в Новокузнецке, пишет Telegram-канал «Кемерово №1». На выложенных в сети кадрах видно, как молодые люди нападают друга на друга.

Что стало причиной конфликта, неизвестно. Он дошел до того, что матери спортсменов вышли на лед, чтобы угомонить сыновей. «Страсти на льду решались не только забитыми шайбами, но и кулаками», — говорится в сообщении.

Ранее массовая драка между юными российскими и украинскими хоккеистами попала на видео.

Инцидент произошел в Старом Осколе в апреле 2021 года. В драке участвовали 12-летние игроки команд «Созвездие» из Воронежа и «Дизель» из Луганска. На видео показано, как судья матча пытается разнять спортсменов, однако хоккеисты продолжили бить друг друга. Матч завершился победой «Созвездия» со счетом 7:4.

Марина Совина
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