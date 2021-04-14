Мой и твой Воронеж / Вконтакте

Массовая драка между юными российскими и украинскими хоккеистами попала на видео. Запись доступна в паблике «Мой и Твой Воронеж» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Старом Осколе. В драке участвовали 12-летние игроки команд «Созвездие» из Воронежа и «Дизель» из Луганска. На видео показано, как судья матча пытается разнять спортсменов, однако хоккеисты продолжили бить друг друга. Матч завершился победой «Созвездия» со счетом 7:4.

В марте матч между любительскими командами FC World Class и «На футболе» в Москве завершился массовой дракой. На 56-й минуте игры между футболистами произошел конфликт, который перерос в драку с участием большого количества спортсменов. По итогам один из игроков получил пожизненное отстранение от встреч турнира.