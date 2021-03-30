Любительский футбольный турнир в Москве завершился массовой дракой

Матч между любительскими командами FC World Class и «На футболе» в Москве завершился массовой дракой. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Клубы встречались в полуфинале золотого плей-офф турнира Urban League. На 56-й минуте игры между футболистами произошел конфликт, который перерос в драку с участием большого количества спортсменов.

По итогам инцидента вратарь «На футболе» Радик Клоян был дисквалифицирован на пять матчей. Игрок World Class Арби Дудаев получил пожизненное отстранение от встреч турнира.

В декабре прошлого года бывший капитан сборной России Роман Широков был приговорен к обязательным работам и получил штраф в размере 100 тысяч рублей за избиение арбитра во время любительского матча.