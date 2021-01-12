Широков продал бутсы с матча с избиением арбитра

Бывший футболист сборной России Роман Широков продал бутсы, в которых избил арбитра Никиту Данченкова. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен выручил 100 тысяч рублей, которые направил детский дом №1 города Костромы. Кроме того, воспитанники получат от игрока 15 спортивных костюмов и футбольную майку с подписями «всей команды». Какой конкретно — не уточняется.

11 января сторона Данченкова заявила, что будет оспаривать приговор Широкову. По мнению адвокатов и самого арбитра, футболист получил слишком мягкое наказание.

25 декабря 2020 года мировой суд в московских Сокольниках вынес приговор Широкову за избиение Данченкова. Спортсмен был приговорен к обязательным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

В ходе заседания футболист предоставил документы о том, что его зарплата составляет 50 тысяч рублей, и он находится на грани нищеты. По словам адвокатов потерпевшего, Широков предоставил эти документы после того, как Данченков подал иск о возмещении морального вреда в 500 тысяч рублей.

Широков напал на судью 10 августа во время матча любительских команд. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове.