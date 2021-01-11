Сторона избитого Широковым арбитра обжалует решение суда

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова вместе с Артуром Рамазановым, рассказал о подаче жалобы на решение суда по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Юрист отметил, что это произойдет в понедельник, 11 января. По его словам, жалобу обязан принять вышестоящий районный суд, после чего будет назначена дата слушания. Представители арбитра считают, что Широков получил слишком мягкое наказание.

25 декабря 2020 года мировой суд в московских Сокольниках вынес приговор Широкову за избиение Данченкова. Спортсмен был приговорен к обязательным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

В ходе заседания футболист предоставил документы о том, что его зарплата составляет 50 тысяч рублей и он находится на грани нищеты. По словам адвокатов потерпевшего, Широков предоставил эти документы после того, как Данченков подал иск о возмещении морального вреда в 500 тысяч рублей.

Широков напал на судью 10 августа во время матча любительских команд. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове.