Рассказавший о нищете Широков купил два Mercedes за 15 миллионов рублей

Бывший футболист сборной России Роман Широков, рассказавший суду о нищете, купил два автомобиля марки Mercedes за 15 миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации источника, перед заседанием по делу избитого судьи Никиты Данченкова спортсмен приобрел две машины — V-класса и G-класса. Кроме того, ему принадлежат Range Rover и ВАЗ-21053.

25 декабря мировой суд в московских Сокольниках вынес приговор Широкову за избиение Данченкова. Спортсмен был приговорен к обязательным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

В ходе заседания футболист предоставил документы о том, что его зарплата составляет 50 тысяч рублей и он находится на грани нищеты. По словам адвокатов потерпевшего, Широков предоставил эти документы после того, как Данченков подал иск о возмещении морального вреда в 500 тысяч рублей.

Широков напал на судью 10 августа во время матча любительских команд. Он нанес арбитру несколько ударов, в том числе по голове.