Друг Харитонова раскрыл подробности драки с «Бородой»

Друг российского бойца смешанного стиля (MMA) Сергея Харитонова Руслан Абдо раскрыл подробности драки спортсмена с Адамом Яндиевым по кличке «Борода». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Яндиев вывел нас по одиночке, а не собрал всех вместе и обсудил. Какой-то предмет у него был. Я боковым зрением увидел, что он что-то из рук в руки перекладывает, но не успел рассмотреть, потому что он сразу нанес мне удар», — рассказал Абдо. Он подчеркнул, что на видео заметна реакция Харитинова на удар тяжелым предметом.

Драка Харитонова и Яндиева произошла 13 ноября. Отмечалось, что конфликт с Яндиевым произошел после словесной перепалки. Злоумышленник нанес 40-летнему тяжеловесу несколько ударов кастетом, после чего бойца госпитализировали. Позже появилось видео потасовки.

Харитонов известен по выступлениям в промоушенах Pride и Bellator. Он одержал 31 победу и потерпел семь поражений.