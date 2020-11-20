Массовая драка украинских гандболисток попала на видео

Массовая драка украинских гандоблисток «Днепрянки» и «Реала» во время матча регулярного сезона женской Суперлиги попала на видео. Ролик доступен на YouTube-канале Александра Телиша.

Потасовка произошла при счете 27:24 в пользу «Днепрянки». Спортсменки набросились друг на друга, после чего к ним присоединились тренеры и ассистенты. В результате драку удалось остановить. Встреча завершилась победой «Днепрянки» со счетом 30:28.

В текущем сезоне «Днепрянка» провела восемь матчей в Суперлиге, одержав четыре победы и потерпев четыре поражения. Команда занимает второе место в турнирной таблице. На счету «Реала» три победы, одна ничья и два поражения. Клуб занимает третье место.