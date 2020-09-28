На матче украинских баскетбольных команд произошла массовая драка

Товарищеский матч между клубами украинской баскетбольной Суперлиги «Одесса» и «Тернополь» завершился массовой дракой. Видео в своем Facebook разместил пользователь Александр Прошута.

Инцидент произошел в четвертой четверти за пять минут до конца игрового времени. Первыми в рукопашной сошлись центровой «Тернополя» Максим Сандул и защитник «Одессы» Юрий Кондраков. Тут же в потасовку вмешались другие игроки, судьи не могли остановить драку. В итоге рефери приняли решение досрочно закончить игру при счете 66:64 в пользу «Тернополя».