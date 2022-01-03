Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно о недовольстве ЕС форматом переговоров Путина и Байдена

Боррель о переговорах Путина и Байдена: Евросоюз не хочет быть равнодушным зрителем

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Европейский союз (ЕС) остался недоволен форматом переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и «почувствовал себя исключенным» из обсуждения ключевых вопросов международной повестки. Об этом стало известно немецкой газете Der Tagesspiegel.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что организация хочет участвовать в переговорах президентов России и США о ситуации вокруг Украины. «Мы не хотим быть равнодушными зрителями, за спинами которых принимают важные решения», — подчеркнул он.

Глава фракции «Европейской народной партии» в Европарламенте Манфред Вебер в свою очередь отметил, что представители ЕС должны сидеть за столом переговоров по Украине и быть основными участниками обсуждения.

30 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и США. Диалог продолжался 50 минут. В ходе беседы американский лидер предупредил российского коллегу о недопустимости вторжения на Украину. Байден дал понять, что это может привести к новым санкциям против России и увеличению военного присутствия США в Европе. Путин в ответ пообещал разорвать отношения с США в случае «масштабных» санкций.

Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о недовольстве ЕС форматом переговоров Путина и Байдена
Российские самолеты атаковали удерживаемый сирийской оппозицией Идлиб
На Украине назвали условие «вхождения в Европу»
Первый понедельник года удивил москвичей пробками в ноль баллов
В Карабахе задержали расстрелявшего сослуживцев пограничника
Названы самые популярные во время новогодних праздников мошеннические схемы
Овечкин приблизился к топ-100 хоккеистов по количеству матчей в НХЛ
В Минпромторге оценили возможность выпуска иностранных вакцин в России
Движение судов через пролив Дарданеллы приостановили
В Сирии пятеро военных погибли при атаке террористов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter