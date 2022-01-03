Стало известно о недовольстве ЕС форматом переговоров Путина и Байдена

Европейский союз (ЕС) остался недоволен форматом переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и «почувствовал себя исключенным» из обсуждения ключевых вопросов международной повестки. Об этом стало известно немецкой газете Der Tagesspiegel.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что организация хочет участвовать в переговорах президентов России и США о ситуации вокруг Украины. «Мы не хотим быть равнодушными зрителями, за спинами которых принимают важные решения», — подчеркнул он.

Глава фракции «Европейской народной партии» в Европарламенте Манфред Вебер в свою очередь отметил, что представители ЕС должны сидеть за столом переговоров по Украине и быть основными участниками обсуждения.

30 декабря состоялся телефонный разговор президентов России и США. Диалог продолжался 50 минут. В ходе беседы американский лидер предупредил российского коллегу о недопустимости вторжения на Украину. Байден дал понять, что это может привести к новым санкциям против России и увеличению военного присутствия США в Европе. Путин в ответ пообещал разорвать отношения с США в случае «масштабных» санкций.