Раскрыты способы сохранить заряд батареи смартфона в мороз

Для того, чтобы смартфон работал на морозе, необходимо покупать устройства со стеклянным или пластиковым корпусом, передает «Пятый канал» со ссылкой на экспертов.

Современные устройства на Android и IOS чаще всего не выдерживают температур ниже 35 градусов. При этом постоянное нахождение смартфона на холоде способно нарушить процесс перехода катода к аноду — отрицательного заряда к положительному.

Быстрее всего разряжаются телефоны с алюминиевым корпусом, поэтому специалисты советуют приобретать устройства со стеклянным. Самыми устойчивыми к морозам являются гаджеты из пластика, которые «терпят» до минус 35 градусов.

Заряжайте полностью телефон перед выходом на улицу зимой, раскрыли один из способов сохранить энергию эксперты. На улице его нужно хранить во внутреннем кармане куртки, в тепле. В холодной сумке смартфон остынет быстро. Сохранить заряд можно, используя чехол. Запрещается держать гаджет на морозе более десяти минут. Специалисты добавили, что заряжать телефон с помощью внешнего аккумулятора на холоде не рекомендуется.

Если эти советы не помогут, можно зайти в теплое помещение и зарядить смартфон, дав ему «отогреться» несколько минут.

Ранее сообщалось, что производители смартфонов готовят к выходу девайс с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 150 ватт и более.