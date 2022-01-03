Названы четыре идеальных продукта для завтрака с похмелья

Специалисты рассказали, что в любом алкогольном напитке содержится этанол, вывести из организма который поможет ряд идеально для этого подходящих продуктов. Они назвали четыре продукта для завтрака на утром с похмелья — яйца, авокадо, овес и бананы, сообщает «Медик Форум».

Поскольку алкоголь является токсичным химическим веществом и мочегонным средством, оно в итоге приводит к обезвоживанию организма. Эксперты посоветовали в перерывах между употреблением спиртных напитков делать паузы и пить большое количество воды. Это является одним из средств избежать тяжелых последствий похмелья на утро.

Отмечается, что яйца богаты питательными веществами и содержат такую аминокислоту, как цистеин, что будет полезно употребить в пищу на завтрак после бурной вечеринки. Авокадо, в свою очередь, является прекрасным источником минералов, которые организм теряет при обезвоживании. Овес богат питательными веществами и поможет в восстановлении сил. Бананы, как и авокадо, содержат повышенный уровень калия, а также являются источником сахара, восстанавливающим энергию после ночи.

Ранее врач-эндокринолог Оксана Михалева раскрыла три способа борьбы с похмельем. В первую очередь следует восстановить дефицит жидкости и минералов в организме, cказала она.