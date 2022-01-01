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Эндокринолог раскрыла три способа борьбы с похмельем

Врач Михалева: чтобы справиться с похмельем, нужно восстановить дефицит жидкости

Фото: Pixabay

Врач-эндокринолог Оксана Михалева в беседе с «Известиями» раскрыла три способа борьбы с похмельем. В первую очередь следует восстановить дефицит жидкости и минералов в организме, оказала она.

По словам специалиста, при употреблении спиртного происходит обезвоживание, поэтому тело пытается вывести продукты распада через легкие, кожу, почки, что ведет к дополнительной потере жидкости.

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«С жидкостью теряются необходимые организму минеральные вещества, в частности натрий и калий. Именно поэтому при похмелье вы чувствуете слабость, сухость во рту, жажду и головокружение, поэтому так хочется пить и съесть солененького», — пояснила Михалева.

В этом случае можно воспользоваться растворами для регидратации из аптеки или просто выпить минеральной воды, огуречного рассола, нежирного кефира или сыворотки.

Во-вторых, нужно нормализовать уровень глюкозы, добавила врач. Для этого следует перекусить углеводами, например, бутербродом со сладким чаем или другой нежирной пищей — супом, бульоном, тушеными овощами.

Для восстановления сил можно прогуляться на свежем воздухе, а полностью избавит от неприятных симптомов полноценный сон, сказала Михалева. А вот пытаться «похмелиться» малыми дозами алкоголя не стоит, равно как и принимать обезболивающие препараты.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин назвал россиянам быстрый способ избавиться от новогоднего похмелья. По его словам, если дело дошло до алкогольного отравления, то наутро следует «завести» организм с помощью легкой пищи — например, куриного бульона.

Марина Совина
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