Эндокринолог раскрыла три способа борьбы с похмельем

Врач-эндокринолог Оксана Михалева в беседе с «Известиями» раскрыла три способа борьбы с похмельем. В первую очередь следует восстановить дефицит жидкости и минералов в организме, оказала она.

По словам специалиста, при употреблении спиртного происходит обезвоживание, поэтому тело пытается вывести продукты распада через легкие, кожу, почки, что ведет к дополнительной потере жидкости.

«С жидкостью теряются необходимые организму минеральные вещества, в частности натрий и калий. Именно поэтому при похмелье вы чувствуете слабость, сухость во рту, жажду и головокружение, поэтому так хочется пить и съесть солененького», — пояснила Михалева.

В этом случае можно воспользоваться растворами для регидратации из аптеки или просто выпить минеральной воды, огуречного рассола, нежирного кефира или сыворотки.

Во-вторых, нужно нормализовать уровень глюкозы, добавила врач. Для этого следует перекусить углеводами, например, бутербродом со сладким чаем или другой нежирной пищей — супом, бульоном, тушеными овощами.

Для восстановления сил можно прогуляться на свежем воздухе, а полностью избавит от неприятных симптомов полноценный сон, сказала Михалева. А вот пытаться «похмелиться» малыми дозами алкоголя не стоит, равно как и принимать обезболивающие препараты.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин назвал россиянам быстрый способ избавиться от новогоднего похмелья. По его словам, если дело дошло до алкогольного отравления, то наутро следует «завести» организм с помощью легкой пищи — например, куриного бульона.

