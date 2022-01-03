В МИД России назвали сроки сертификации «Северного потока-2»

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» может занять длительное время. Примерные сроки завершения этой процедуры он назвал в разговоре с РИА Новости.

Панкин отметил, что регламенты процедуры позволяют растянуть сертификацию «Северного потока-2» на много месяцев. По его мнению, этот процесс может продлиться до лета 2022 года.

Дипломат не исключил, что процедура может быть осложнена со стороны властей США. «Почему бы не представить, что американцы скажут немцам ни грамма российского газа по "Северному потоку" не покупать? Он может быть сертифицирован, а могут и не просертифицировать. Могут что угодно применить», — сказал Панкин и добавил, что козни от Вашингтона «могут быть на каждом шагу».

2 января сообщалось о том, что в Германии допустили введение санкций против «Северного потока-2» в случае, если Россия вторгнется на Украину. Уточнялось, что с предложением рассмотреть возможность введения ограничений против проекта выступил депутат бундестага Германии от партии «Зеленые» Омид Нурипур.

29 декабря представитель Министерства экономики Германии Сюзанна Унград затруднилась уточнить сроки запуска газопровода. Она рассказала, что разрешение на эксплуатацию «Северного потока-2» уже получено, однако сертификация, за которую отвечает Федеральное сетевое агентство Германии, пока не завершена.