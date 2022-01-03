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Киев сократил подачу воды в ЛНР

Украина прекратила подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции из-за аварии

Фото: Sasikan Ulevik / Unsplash

Украина прекратила подачу воды на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) с Западной фильтровальной станции, которая находится под контролем Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия «Лугансквода».

«Украинская сторона с 21 часа (совпадает с мск) 2 января прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР», — рассказал представитель предприятия. По его словам, причиной стало повреждение магистрального водовода от фильтровальной станции.

Отмечается, что из-за аварии была сокращена подача воды в Перевальский район, Алчевск, Брянку, Кировск и Стаханов. В Первомайск подача воды была полностью прекращена.

«Восстановить водоснабжение в плановых объемах возможно после возобновления подачи воды с насосной станции ЗФС-3 (Западной фильтровальной станции-3 — прим. «Ленты.ру»)», — добавили в пресс-службе.

Ранее журналист Дмитрий Гордон призвал украинские власти полностью перекрыть подачу пресной воды в Крым. По его мнению, Киев должен напрямую обратиться к Москве с требованием, чтобы вода на территорию полуострова поставлялась гуманитарными конвоями только для украинских граждан.

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Евгения Наумова
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