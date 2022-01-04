Пластический хирург объяснил феномен братьев-близнецов из популярного мема

Пластический хирург Сергей Левин объяснил, в чем состоит феномен братьев-близнецов Григория и Игоря Богдановых, недавно скончавшихся от коронавируса с разницей в шесть дней. Об этом он рассказал в интервью «Московскому Комсомольцу».

По мнению врача, второй волне своей популярности герои популярного мема обязаны пластическим операциям. Так, чтобы снова привлечь внимание, братья решились изменить черты лица с помощью имплантов и геля.

«Вставили себе в подбородки импланты, поэтому был эффект "угловатости". Возможно, мужчины добавили себе импланты и в скулы. Как мне видится, сверх имплантов, также они увеличили себе скулы плотным гелем. Проделывали несколько процедур по увеличению верхних и нижних губ», — предположил возможные трансформации внешности Богдановых хирург.

Также врач считает, что на изменение черт лица Богдановых повлияло не только время, но и ринопластика. «Но очень сложно сказать: у нас есть снимки братьев, когда они были совсем молоды, а скончались они в возрасте 72 лет. Стоит отметить, что носы в 70 и в 20 лет — разные!», — выразил свое мнение Левин.

Близнецы Игорь и Григорий Богдановы скончались на 72 году жизни с разницей в шесть дней. Братья родились во Франции в семье русского художника Юрия Остасенко-Богданова. Они вели научно-популярные программы на французском телевидении, выпускали статьи, опубликовали ряд книг о научной фантастике и философии, а также выпустили каждый по диссертации, однако впоследствии их работы были признаны ненаучными.

Богдановы также прославились благодаря своей внешности. Считается, что близнецы сделали множество пластических операций, из-за чего их облик сильно поменялся. При этом сами шоумены публично отрицали, что обращались к пластическим хирургам. В интернете Богдановы также стали героями мемов, в которых пользователи высмеивали их необычную внешность. Помимо того, юзеры сети придумали и распространили шуточные конспирологические теории, в которых представляли братьев влиятельным семейством, тайно правящим Францией.