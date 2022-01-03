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Умер второй из прославившихся пластическими операциями братьев-близнецов

Умер шоумен Игорь Богданов, второй из братьев, прославившихся из-за пластических операций

Фото: Globallookpress.com

Во Франции умер Игорь Богданов, второй из братьев-близнецов, прославившихся в том числе благодаря множеству пластических операций. Об этом сообщает BFMTV.

Брат Игоря Григорий, известный во Франции как Гришка, скончался 28 декабря. Им было 72 года. Игорь имел шестерых детей от трех женщин, у его брата детей не было.

Близнецы Игорь и Григорий Богдановы родились во Франции в семье русского художника Юрия Остасенко-Богданова. Братья вели научно-популярные программы на французском телевидении, выпускали статьи, опубликовали ряд книг о научной фантастике и философии, а также выпустили каждый по диссертации, однако впоследствии их работы были признаны ненаучными.

Богдановы также прославились благодаря своей внешности. Считается, что близнецы сделали множество пластических операций, из-за чего их облик сильно поменялся. При этом сами шоумены публично отрицали, что обращались к пластическим хирургам. В интернете Богдановы также стали героями мемов, в которых пользователи высмеивали их необычную внешность. Помимо того, юзеры сети придумали и распространили шуточные конспирологические теории, в которых представляли братьев влиятельным семейством, тайно правящим Францией.

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Варвара Кошечкина
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