Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Специалист поделился способами сохранить заряд смартфона подольше

Доцент Тимофеев: можно добавить два-три часа работы смартфону, если отключить анимацию

Фото: Pixabay

Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев поделился способами сохранить заряд смартфона подольше, пишет «Прайм».

Материалы по теме:
Пыль в глаза. Apple уже несколько лет работает над секретным устройством. Как оно изменит мир?
Пыль в глаза.Apple уже несколько лет работает над секретным устройством. Как оно изменит мир?
11 декабря
«Это уже болезнь» Как соцсети губят психику миллиардов людей и делают нас глупее
«Это уже болезнь»Как соцсети губят психику миллиардов людей и делают нас глупее
4 ноября

По словам Тимофеева, сэкономить энергию батареи можно с помощью функции WakeLocks, «Умного режима» или «Режима энергосбережения». «Иногда хочется, чтобы расход батареи шел только на нужное нам приложение или процесс в памяти и радиомодуль, отвечающий за прием звонков. Так, функция WakeLocks способна значительно экономить заряд, но даже здесь самые активные приложения сложно бывает отключить», — заявил специалист.

Тимофеев уточнил, что в смартфонах есть функция «Умный режим», позволяющая активировать адаптивный формат работы, а в Iphone есть специальный «Режим энергосбережения», который продлевает работу телефона на два-три часа. «Данная опция может добавить 2–3 часа работы за счет ограничения сетевой активности (прием почты, автообновлений), отключения анимации элементов навигации и меню интерфейса», — сказал Тимофеев. Комбинация *#9900# поможет «откалибровать» аккумулятор, если перерасход заряда связан со сбоем системы. Тимофеев добавил, что данная функция срабатывает не на всех устройствах Android.

Ранее эксперты рассказали, как сохранить заряд батареи смартфона в мороз. По их словам, необходимо покупать устройства со стеклянным или пластиковым корпусом — они являются самыми устойчивыми к морозу. Также следует полностью заряжать телефон перед выходом из дома. На улице его нужно хранить во внутреннем кармане куртки, в тепле.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции
Россиянин оставил трехлетнего сына на улице ради продолжения пьянки
Москвичи призвали остановить запуск фейерверков в городе
В российском городе загорелся пассажирский автобус
Специалист поделился способами сохранить заряд смартфона подольше
Президент Казахстана призвал участников «газовых» протестов быть ответственными
В России загорелся НПЗ
Наталия Орейро рассказала о планах на старость в России
В Хакасии будет сформирован зенитный ракетный полк с «Панцирями-С»
Кардиохирург опроверг миф о добрых людях и боли в сердце
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter