Специалист поделился способами сохранить заряд смартфона подольше

Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев поделился способами сохранить заряд смартфона подольше, пишет «Прайм».

По словам Тимофеева, сэкономить энергию батареи можно с помощью функции WakeLocks, «Умного режима» или «Режима энергосбережения». «Иногда хочется, чтобы расход батареи шел только на нужное нам приложение или процесс в памяти и радиомодуль, отвечающий за прием звонков. Так, функция WakeLocks способна значительно экономить заряд, но даже здесь самые активные приложения сложно бывает отключить», — заявил специалист.

Тимофеев уточнил, что в смартфонах есть функция «Умный режим», позволяющая активировать адаптивный формат работы, а в Iphone есть специальный «Режим энергосбережения», который продлевает работу телефона на два-три часа. «Данная опция может добавить 2–3 часа работы за счет ограничения сетевой активности (прием почты, автообновлений), отключения анимации элементов навигации и меню интерфейса», — сказал Тимофеев. Комбинация *#9900# поможет «откалибровать» аккумулятор, если перерасход заряда связан со сбоем системы. Тимофеев добавил, что данная функция срабатывает не на всех устройствах Android.

Ранее эксперты рассказали, как сохранить заряд батареи смартфона в мороз. По их словам, необходимо покупать устройства со стеклянным или пластиковым корпусом — они являются самыми устойчивыми к морозу. Также следует полностью заряжать телефон перед выходом из дома. На улице его нужно хранить во внутреннем кармане куртки, в тепле.