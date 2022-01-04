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Журналиста Просвирнина похоронили на Троекуровском кладбище

Основателя «Спутника и Погрома» Егора Просвирнина похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Роман Дорофеев / Коммерсантъ

Журналиста, основателя националистического издания «Спутник и Погром» (заблокирован в России) Егора Просвирнина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что журналиста похоронили неподалеку от могилы писателя и философа Константина Крылова.

До этого сообщалось, что на прощание с Егором Просвирниным пришли сотни людей. Среди них присутствовали его близкие друзья, коллеги и читатели «Спутника и Погрома».

О смерти Егора Просвирнина стало известно 27 декабря. Сообщалось, что он выпал из окна многоэтажки в центре Москвы и в результате серьезной черепно-мозговой травмы скончался до приезда врачей. По словам его коллег, случившееся оказалось несчастным случаем, а журналист не планировал заканчивать жизнь самоубийством.

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Георгий Нестеров
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