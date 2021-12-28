Коллеги основателя «Спутника и Погрома» посчитали его смерть несчастным случаем

Коллеги основателя заблокированного в России проекта «Спутник и Погром» Егора Просвирнина посчитали его смерть несчастным случаем. Об этом они заявили в социальных сетях, передает ТАСС.

«Все известные нам обстоятельства его смерти говорят о том, что это был несчастный, трагический, чудовищный случай. Егор не планировал кончать жизнь самоубийством», — говорится в сообщении. Коллеги журналиста заявили, что гибель Просвирнина была «страшной случайностью».

27 декабря стало известно, что голый мужчина выпал из окна многоэтажного дома в центре Москвы и умер еще до приезда врачей. Утверждалось, что неподалеку от тела лежал нож и перцовый баллончик. Позднее родственники опознали погибшего и подтвердили, что им оказался 35-летний Просвирнин. Он получил серьезную черепно-мозговую травму и умер до приезда скорой помощи.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес сайт «Спутник и Погром» в список заблокированных ресурсов. Поводом стала пропаганда на ресурсе «идеи национальной и религиозной розни, которая формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму».