Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Коллеги основателя «Спутника и Погрома» посчитали его смерть несчастным случаем

Коллеги Егора Просвирнина заявили, что он не планировал кончать жизнь самоубийством

Фото: Роман Дорофеев / Коммерсантъ

Коллеги основателя заблокированного в России проекта «Спутник и Погром» Егора Просвирнина посчитали его смерть несчастным случаем. Об этом они заявили в социальных сетях, передает ТАСС.

«Все известные нам обстоятельства его смерти говорят о том, что это был несчастный, трагический, чудовищный случай. Егор не планировал кончать жизнь самоубийством», — говорится в сообщении. Коллеги журналиста заявили, что гибель Просвирнина была «страшной случайностью».

27 декабря стало известно, что голый мужчина выпал из окна многоэтажного дома в центре Москвы и умер еще до приезда врачей. Утверждалось, что неподалеку от тела лежал нож и перцовый баллончик. Позднее родственники опознали погибшего и подтвердили, что им оказался 35-летний Просвирнин. Он получил серьезную черепно-мозговую травму и умер до приезда скорой помощи.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес сайт «Спутник и Погром» в список заблокированных ресурсов. Поводом стала пропаганда на ресурсе «идеи национальной и религиозной розни, которая формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму».

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
В России ликвидировали международный «Мемориал»
Россия подняла летающую лабораторию для слежки за самолетом-разведчиком США
Дзюба похвастался бомбардирскими успехами
Представитель России в ЕС назвал европейский рынок газа гиперзависимым от погоды
Глава Роспотребнадзора предрекла появление новых штаммов COVID-19
Назарбаев встретился с Путиным
Во Франции ужесточат ограничения из-за омикрон-штамма
Идею о недопуске чиновников за рубеж на Новый год сравнили с решением Ельцина
Путин заявил о высоком уровне нейтрализации омикрон-штамма «Спутником V»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter