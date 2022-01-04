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На прощание с националистом Просвирниным собралась толпа

Life: сотни людей пришли на церемонию прощания с националистом Егором Просвирниным

Кадр: ГБУ Ритуал / YouTube

Сотни людей пришли на церемонию прощания с основателем националистического проекта «Спутник и Погром» Егором Просвирниным. Траурное мероприятие началось на Троекуровском кладбище в 11:00. Об этом сообщил Life.

По данным издания, на прощание с националистом пришли его близкие друзья и коллеги. Поминки начнутся в этот же день в 16:00. В Telegram-канале «Спутник и Погром» опубликовали ссылку на онлайн-трансляцию из зала прощания на кладбище.

О смерти Егора Просвирнина стало известно 27 декабря. Сообщалось, что голый мужчина выпал из окна многоэтажки в центре Москвы и умер до приезда врачей. Позже родственники опознали погибшего и подтвердили, что им оказался основатель проекта «Спутник и Погром».

Сайт проекта Просвирнина «Спутник и Погром» с июля 2017 года находится в списке заблокированных Роскомнадзором ресурсов. Его внесли туда за пропаганду «идеи национальной и религиозной розни, которая формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму».

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Дамир Матюхин
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