Эрдоган объявил конец сложного периода в турецкой экономике

Сложный период в турецкой экономике в виде рекордного обвала курса лиры позади. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на расширенном заседании глав региональных отделений правящей партии ПСР (Партия справедливости и развития), передает агентство Anadolu Ajansi.

«В этом процессе мы столкнулись с критическим перекрестком, который определит наше будущее. Наша республика снова подвергается испытаниям», — заявил президент членам партии. «Мы решительно настроены избавить турецкий народ от бремени волатильности на валютном рынке и искусственного завышения цен», — добавил Эрдоган.

Он также отметил, что пришло время «пожинать плоды усилий правительства» и показать народу Турции, что власти «шаг за шагом достигают своей цели». Об этом, по словам президента Турции, говорит объем национального экспорта, который достиг 225 миллиардов долларов.

Ранее Эрдоган объявил о чрезвычайных мерах по борьбе с обрушением национальной валюты, которая с января подешевела в два раза. При этом речь в плане спасения не идет об отказе от политики низких ставок, которая, по мнению международных экспертов, и является причиной такой ситуации.

Глава государства призвал граждан покупать турецкую лиру и держать свои накопления в ней, а не в долларах. Он пообещал, что уже через несколько месяцев инфляция начнет сокращаться, а курс лиры вырастет. В декабре Стамбульская биржа дважды останавливала торги в автоматическом режиме из-за обвала лиры.