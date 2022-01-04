Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции

Ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

Вероятнее всего, новый штамм, получивший название B.1.640.2, появился в Камеруне. Впервые его выявили в ноябре 2021 года. По информации исследователей, новый вариант COVID-19 содержит в себе более 40 мутаций. Данных о его уровне угрозы или заразности пока нет.

46 мутаций выявлено в новом штамме коронавируса B.1.640.2

Всего «нетипичную комбинацию» тесты на определение мутаций коронавируса показали у 12 жителей города на юго-востоке Франции. Отмечается, что полученная информация свидетельствует о том, что появление новых штаммов коронавируса предсказать невозможно.

Опасная мутация

Предыдущим штаммом коронавируса, который широко распространился, стал B.1.1.529, получивший также название омикрон. Ученые Университетского колледжа в Лондоне выявили наличие более 32 мутаций в этом варианте инфекции. Первые сообщения о заражении новым штаммом в ЮАР, Ботсване и Гонконге появились 24 ноября.

Позже вирусолог Александр Чепурнов предупредил о возможном появлении суперкоронавируса. По его словам, в омикрон-штамме уже присутствует множество мутаций, но он может изменяться и дальше, например, взяв какие-то опасные свойства у дельты. «Однозначно, возможны и рекомбинации с другими штаммами. Но вот к чему это приведет, сказать сложно», — добавил он. На данный момент одной из опасных особенностей является то, что ему удалось получить вставку некоего простудного вируса.

В декабре главный санитарный врач России Анна Попова предсказала, что новые штаммы инфекции будут появляться и дальше. Она отметила, что на данный момент COVID-19 демонстрирует сезонность. Как объяснил профессор эпидемиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) Джордж Резерфорд, с течением времени штаммы коронавируса приобретают все больше мутаций, поскольку вирус стремится стать более заразным, обходить иммунную систему и размножаться в течение более длительного времени.

Прогнозы на будущее

По прогнозу биолога, профессора Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анчи Барановой, в 2022 году вероятнее всего, установится так называемое динамическое равновесие, и оба варианта вируса будут вместе «уживаться». Она также предположила, что для усиления защиты существующими вакцинами, судя по всему, надо будет прививаться каждые три, а то и каждые два месяца.

При этом будет иметь значение доля людей, обладающих перекрестным иммунитетом. Это остаточный иммунитет, который уже имеется у некоторых людей, кто ранее болел одним подвидом коронавируса, и поэтому немножко устойчив к другому Анча Баранова Профессор Университета Джорджа Мейсона

Профессор Университета Аристотеля в Салониках Демосфен Сарияннис заявил, что штамм коронавируса омикрон, вероятно, является последней мутацией COVID-19. По его мнению, волна заражений может спасть уже к 20 февраля. Несмотря на это, ученый предупредил, что среди людей не должна «преобладать логика самодовольства».

Аналитик больших данных Александр Драган выразил мнение, что в 2022 году пандемия коронавируса не закончится, а весь мир ждут еще как минимум две волны, связанные с омикрон-штаммом. Сценарий, по которому омикрон и дельта будут взаимодействовать друг с другом в человеческой популяции, является важнейшим вопросом, на который пока нет ответа, подчеркнул он. «Любые прогнозы в таких обстоятельствах будут спекуляцией и гаданием», — заключил специалист.