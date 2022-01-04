Президент Мозамбика ушел на самоизоляцию из-за COVID-19

Президент Мозамбика Филипе Ньюси и его супруга Исаура сдали положительные тесты на коронавирус и ушли на самоизоляцию. Об этом глава африканской страны сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам президента, болезнь у него и его супруги протекает бессимптомно. Они самоизолировались еще до получения результатов ПЦР-тестов. Тестирование на коронавирус президент и его жена решили пройти после нескольких публичных мероприятий.

Ньюси напомнил о высокой заразности омикрон-штамма коронавируса, призвал соотечественников пройти вакцинацию и соблюдать меры профилактики COVID-19.

23 декабря сообщалось, что президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусной инфекцией. В пресс-службе главы государства сообщили, что политик чувствует себя хорошо.

До этого в декабре власти Черногории в связи с появлением нового штамма коронавируса омикрон ужесточили правила въезда для привитых путешественников. Так, с 3 декабря иностранные туристы могут въехать в страну только при предъявлении одного из четырех установленных документов на выбор.