Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ООН заявили о готовности к любым событиям вокруг Украины

Мона Юуль: Совбез ООН готов к любым вариантам развития ситуации вокруг Украины

Фото: пресс-служба МИД России / РИА Новости

Совет Безопасности ООН готов к любым вариантам развития ситуации вокруг Украины и внимательно следит за происходящим. Об этом в ходе пресс-конференции заявила постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль, чья страна будет выполнять обязанности председателя в Совбезе ООН в январе, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, что предпримет СБ ООН в случае обострения ситуации вокруг Украины, Юуль подчеркнула, что говорить о конкретных шагах в этом случае пока рано.

4 января в НАТО подтвердили проведение переговоров с Россией, которые пройдут 12 января. Переговоры пройдут в рамках Совета Россия — НАТО под председательством генсека Столтенберга. Кроме того, 31 декабря 2021 года в НАТО заявили о готовности к конструктивному диалогу с Россией по украинскому вопросу.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Президент Казахстана по-русски обратился к нации
В Госдепе заявили о консенсусе с союзниками по санкциям против России
Обстановка на площади Республики в Алматы попала на видео
Семья с ребенком украла тюбинг в московском парке
Протестующие в Казахстане избили полицейского
В Сирии двое военных получили ранения в результате обстрела боевиков
Президент Казахстана пообещал учесть все законные требования митингующих
В Дании сообщили первых связанных с омикрон-штаммом летальных случаях
Протестующие в Казахстане начали жечь костры у здания администрации
Силовики применили против протестующих в Казахстане светошумовые гранаты
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter