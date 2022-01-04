В ООН заявили о готовности к любым событиям вокруг Украины

Совет Безопасности ООН готов к любым вариантам развития ситуации вокруг Украины и внимательно следит за происходящим. Об этом в ходе пресс-конференции заявила постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль, чья страна будет выполнять обязанности председателя в Совбезе ООН в январе, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, что предпримет СБ ООН в случае обострения ситуации вокруг Украины, Юуль подчеркнула, что говорить о конкретных шагах в этом случае пока рано.

4 января в НАТО подтвердили проведение переговоров с Россией, которые пройдут 12 января. Переговоры пройдут в рамках Совета Россия — НАТО под председательством генсека Столтенберга. Кроме того, 31 декабря 2021 года в НАТО заявили о готовности к конструктивному диалогу с Россией по украинскому вопросу.

